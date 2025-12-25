28Ç¯¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¸ÞÎØ¤òÌÜ»Ø¤¹À¤Âå¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ëU¡½22¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤Ï24Æü¡¢¹ñÆâ¿ÆÁ±Âç²ñ¤ÇU¡½21´ØÅìÂç³ØÁªÈ´¤ÈÂÐÀï¤·¡¢5¡½1¤Ç²÷¾¡¤·¤¿¡£0¡½1¤ÎÁ°È¾37Ê¬¡¢MFÀî¹çÆÁÌÒ¡Ê¤È¤¯¤â¡¢18¡Ë¤ÎFKÃÆ¤ÇÆ±ÅÀ¡£±¦Â­¤Ç¥´¡¼¥ëº¸¤ØÆÍ¤­»É¤·¡ÖÁÀ¤¤ÄÌ¤ê¡£¤¤¤¤¥³¡¼¥¹¤ËÆþ¤Ã¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£¸½ºß¤Î27¿Í¤«¤éÍè·î¤ÎU¡½23¥¢¥¸¥¢ÇÕ¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢Âç²ñÅÐÏ¿¥á¥ó¥Ð¡¼23¿Í¤Ë¹Ê¤ê¹þ¤Þ¤ì¤ë¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¡£Àî¹ç¤Ï¡ÖÂ¾¤ÎÁª¼ê¤ËÉé¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¿ô»ú¤Ç·ë