¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Î¼íÌî±Ñ¹§¡Ê43¡Ë¤¬25Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¡£Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Ç¤Î¿´ÇÛ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¼Â²È¤ÎµÜ¾ë¸©¡¦Ý¯ÅÄ»³¿À¼Ò¤ÎÂè39ÂåµÜ»Ê¤Ç¤â¤¢¤ë¼íÌî¤Ïº£Ç¯¤âÇ¯ËöÇ¯»Ï¤ËÊô»Å¤¹¤ë¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤ë¤È¤È¤È¤â¤Ë¡¢»²ÇÒ¤Î½ôÃí°Õ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£¸©³°¤«¤é¼Ö¤Ç»²ÇÒÍ½Äê¤ÎÊý¤Ë¥¹¥¿¥Ã¥É¥ì¥¹¥¿¥¤¥ä¤ËÂØ¤¨¤ë¤³¤È¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£¥È¥¤¥ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â²¾Àß¥È¥¤¥ì¤ò½àÈ÷¤¹¤ëÍ½Äê¤âÂçÀª¤Î»²ÇÒµÒ¤¬ÁÛÄê¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡Ö²¾Àß¤Ê¤ó¤Ç¸ÂÅÙ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤Ç¤­