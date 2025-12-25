¶å½£Âç³ØÉÂ±¡¡ÊÊ¡²¬»ÔÅì¶è¡Ë¤ÎÃæÂ¼²í»ËÉÂ±¡Ä¹¤¬¡¢ÉÂ±¡Ä¹¤ò¼­Ç¤¤¹¤ë°Õ¸þ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¡¢´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¼èºà¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£³ØÆâ¤ÎÄ´ºº°Ñ°÷²ñ¤¬¡¢·ÐÈñ¤ÎÉÔÀµ»Ù½Ð¤Ë´ØÍ¿¤·¤¿¤ÈÇ§Äê¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢ËÜ¿Í¤¬¿½¤·½Ð¤¿¤È¤¤¤¦¡£Ä´ºº°Ñ¤Ïº£¸å¡¢Â¾¤Ë¤âÉÔÀµ¤¬¤¢¤ë¤«¤É¤¦¤«¤òÄ´¤Ù¤ëÊý¿Ë¡£¶åÂç¤Ï°ìÏ¢¤Î·Ð°Þ¤ò¶á¤¯¸øÉ½¤¹¤ë¡£ÃæÂ¼»á¤ÎÀìÌç¤Ï´ÎÃÀç¹¡Ê¤«¤ó¤¿¤ó¤¹¤¤¡Ë³°²Ê¡££±£¹£¸£¸Ç¯¤Ë¶åÂç°å³ØÉô¤òÂ´¶È¸å¡¢ÊÆ¥Ï¡¼¥Ð¡¼¥ÉÂç¤äÀîºê°å²ÊÂç¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¡¢£²£°£±