シンガー・ソングライターの高橋優（４１）が、２６日から故郷の秋田・あきた芸術劇場ミルハスからメジャーデビュー１５周年の全国ツアー「自由たる覚悟、然として奏ず」（来年７月５日まで２８都市３０公演）を開催する。「福笑い」や「明日はきっといい日になる」「虹」など、３枚組み全４５曲収録の１５周年ベスト盤「自由悟年（じゅうごねん）」を引っさげたツアー。自身の誕生日に、地元での開幕に「（スタッフさんが）そう