オリックス・佐藤一磨投手（２４）が２４日、３種のジムで「和製チャプマン」を目指すと宣言した。今オフから神奈川県内の野球施設に通い、球速アップに特化した練習に着手。「最後にボールへ力が伝わるように。体の使い方的にはチャプマンみたいに」と、同じ１９０センチ超え左腕でレッドソックスの「世界最速男」を究極の理想に掲げた。プロ６年目の今季は３試合で１勝１敗。球速の「平均点」を上げることが課題だと捉え、す