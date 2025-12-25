阪神・藤川球児監督（４５）が２４日、来年２月のキャンプでドラフト１位・立石（創価大）と同２位・谷端（日大）を主力組中心の宜野座スタートにする考えを明かした。１１日に紅白戦を行い、高卒の同４位・早瀬（神村学園）を除く新人６選手を実戦デビューさせる方針。「既存の選手たちが、その時に状態がどれぐらいあるかというところで。（具志川組との）入れ替えが発生する」と説明した。アマ球界ＮＯ１スラッガーの立石に