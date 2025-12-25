¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Î¥Ñ¥Ã¥·¥ç¥ó²°ÎÉ¡Ê48¡Ë¤¬24Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡ÖHappyMUSIC¥¢¥ï¡¼!!!¡×¡Ê¸å9¡¦30¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¥Ö¥ì¥¤¥¯»þ¤ÎÇ¯¼ý¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£Çò¤ÎÂÎÁàÉþ¤¬¥È¥ì¡¼¥É¥Þ¡¼¥¯¤Ç¡¢¶»¤ò·ã¤·¤¯Ã¡¤¯¥®¥ã¥°¤ÇÂç¥Ö¥ì¡¼¥¯¤·¤¿²°ÎÉ¤Ï¡Ö¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¥¯¥¤¥º!Ê¿À®¤ÎÂç¥Ö¡¼¥à¤µ¤ó¤Ï°ìÂÎÃ¯¡©¡×¤Î´ë²è¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£ÅÐ¾ì»þ¤Ï¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ç±£¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Mrs.GREENAPPLE¤é½Ð±é¼Ô¤¿¤Á¤¬Í½ÁÛ¤·¡¢¼ÁÌä¤òÅê¤²¤«¤±¤¿¡£¡Ö¥Æ¥ì¥Ó½Ð±éÂ¿¿ô¡×¡Ö2005Ç¯¡¢2