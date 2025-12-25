¡þÈøºê¾­»Ê¤µ¤ó»àµî¥¸¥ã¥ó¥ÜÈøºê¤µ¤ó¤Ï¹ë²÷¤Ê¥¹¥¤¥ó¥°¡¢¹¶·âÅª¥×¥ì¡¼¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·¤¿¡£¥´¥ë¥Õ¿Íµ¤¤ò¹â¤á¤¿¸ùÏ«¼Ô¡£¸µÌîµåÁª¼ê¤ÇÂÎ³Ê¤Ë¤â·Ã¤Þ¤ì¡¢±¿Æ°Ç½ÎÏ¤â¹â¤«¤Ã¤¿¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼2Ç¯ÌÜ¤Î71Ç¯ÆüËÜ¥×¥í¤Ç½éÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤Æ¤«¤é4Ç¯´Ö¤Ç25¾¡¤È¸þ¤«¤¦¤È¤³¤íÅ¨¤Ê¤·¡£¥¸¥ã¥ó¥ÜÈøºê»þÂå¤òÃÛ¤¤¤¿¡£ºÇÂç¤ÎÉð´ï¤ÏÈôµ÷Î¥¡£¥¯¥é¥Ö¤ÎÀ­Ç½¤¬¹â¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿30Ç¯Á°¤Ç¤â300¥ä¡¼¥É°Ê¾åÈô¤Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¸À¤ï¤ì¡¢70ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤âÌó280¥ä¡¼¥É¤òµ­Ï¿¤·¤¿