NY³ô¼°24Æü¡ÊNY»þ´Ö14:04¡Ë¡ÊÆüËÜ»þ´Ö04:04¡Ë ¥À¥¦Ê¿¶Ñ48731.16¡Ê+288.75+0.60%¡Ë ¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯23613.31¡Ê+51.47+0.22%¡Ë CMEÆü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª50555¡ÊÂç¾Ú½ªÈæ¡§+215+0.43%¡Ë ²¤½£³ô¼°24Æü½ªÃÍ ±ÑFT100 9870.68¡Ê-18.54-0.19%¡Ë ÆÈ£Ä£Á£ØµÙ¤ß Ê©CAC40 8103.58¡Ê-0.270.00%¡Ë ÊÆ¹ñºÄÍø²ó¤ê 2Ç¯ºÄ 3.501¡Ê-0.031¡Ë 10Ç¯ºÄ 4.134¡Ê-0.029¡Ë 30Ç¯ºÄ 4.794¡Ê-0.030¡Ë ´üÂÔ¥¤¥ó¥Õ