½é¤ÎÌ´ÉñÂæ¡¢¤ä¤Ï¤êÊ¿¾ï¿´¤È¤Ï¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¥À¡¼¥Ó¡¼¤òSG½éÍ¥½Ð¤ÇV¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼6Ç¯ÌÜ¤Ç¥°¥é¥ó¥×¥ê½é½Ð¾ì¤·¤¿Ëö±ÊÏÂÌé¡Ê26¡áº´²ì¡Ë¤ÏÆ²¡¹¤Î¾Þ¶â¥é¥ó¥¯5°Ì¤Ç¥È¥é¥¤¥¢¥ë2nd¤«¤éÅÐ¾ì¡£Ä¾Á°¤Î¤È¤³¤Ê¤áG1¤ò4¥«¥É·þ¤ê¤ÇÀ©¤·¡¢ºÇ¹â¤ÎÀª¤¤¤ÇÎ×¤ó¤À¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¤¬¡Ä¡£¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¤¤Ä¤â¤ÈÆ±¤¸´¶¤¸¤Ç¤Ï¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¶ÛÄ¥¤â¤·¤Þ¤·¤¿¤·¡¢ÎäÀÅ¤Ë¥ì¡¼¥¹¤Ç¤­¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×½»Ç·¹¾¤ÏºòÇ¯¤Î¥°¥é¥ó¥×¥ê¥·¥ê¡¼¥º°ÊÍè2ÅÙ