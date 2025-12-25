北海道・中央警察署は、2025年12月24日、札幌市白石区平和通1丁目北に住む厚生労働省の職員の下山雄士容疑者（36）を性的姿態等撮影未遂の疑いで逮捕しました。下山容疑者は、12月24日午後5時ごろ、札幌市中央区北5条西5丁目の商業施設内の書店で女性のスカートの中を自身のスマートフォンで撮影しようとした疑いが持たれています。施設の警備員が、男が女性の後方でしゃがみ、スカートの中にスマートフォ