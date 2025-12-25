23Æü¤Þ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥µ¥ó¥é¥¤¥º¥ì¡¼¥¹¤Î°²²°¥Ü¡¼¥È¡Ö¥ë¡¼¥­¡¼¥·¥ê¡¼¥ºÂè24Àï¡×¤ÏÃæ»³æÆÂÀ¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼½éÍ¥¾¡¤ÇËë¤òÊÄ¤¸¤¿¡£¥·¥ê¡¼¥º¤ÏÃÏ¸µÊ¡²¬»ÙÉô¤«¤é9¿Í¤¬»²Àï¡£¼Ä¸¶ÚðÌï¡Ê25¡Ë¡¢ÉÙÅÄ½úÀ¸¡¢¾¾ËÜ¿¿¹­¡¢Æ£°æ¸ø¿Í¤Î4¿Í¤¬½àÍ¥½Ð¡£ÀË¤·¤¯¤âÍ¥½Ð¤ÏÆ¨¤·¤¿¤¬¡¢¶¯ÎÏ±óÀ¬Àª¤òÁê¼ê¤ËÊ³Æ®¤¬¸÷¤Ã¤¿¡£¤½¤Î°ì¿Í¡¢¼Ä¸¶¤¬ÀÅ¤«¤ËÆ®»Ö¤òÇ³¤ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö°ÊÁ°¤ÏÍ¥¾¡¤òÌÜÉ¸¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢ºÇ¶á¤Ï¾¯¤·ÊÑ¤ï¤Ã¤ÆA1µé¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬ÌÜÉ¸¡£Í¥¾¡¤Ø¤â¤½¤Ã¤Á¤ÎÊý