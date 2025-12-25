大阪・関西万博は最大で370億円の黒字になる見込みであることが分かりました。2025年 日本国際博覧会協会十倉雅和会長「ひとえに多くの皆様方にご入場いただいて、ミャクミャクはじめ、 グッズのライセンスの収入等も大きく貢献した」万博協会は運営費の収支が320億円から370億円の黒字になる見込みだと発表しました。閉会前の見積もりは280億円の黒字でしたが、▼好調なグッズ販売や、▼閉幕後の解体に伴う運営費の見