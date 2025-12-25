タイ国籍の少女が東京のマッサージ店で違法に働かされていた事件で、タイ警察に逮捕された少女の母親が、「娘が言うことを聞かず、手に負えないから働かせた」という趣旨の話をしていることが分かりました。タイ国籍の母親は今年6月、日本に連れて行った当時12歳の少女を東京のマッサージ店に紹介し、性的なサービスをさせたとしておととい、人身取引などの容疑でタイ警察に逮捕されました。関係者によりますと、母親は少女に「日