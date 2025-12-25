£¸·î¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼£µ£±¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡¦£Ô£È£Å£Á£Ì£Æ£Å£Å¤¬£²£´Æü¡¢Åìµþ¡¦ÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ç¹±Îã¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥é¥¤¥Ö¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£Æ±½ê¤Ç¤Î¥é¥¤¥Ö²ó¿ô¤Ï£±£°£µ²ó¤È¤Ê¤ê¡¢¼«¿È¤¬»ý¤Ä¥Ð¥ó¥É»Ë¾åºÇÂ¿¸ø±é¿ô¤Îµ­Ï¿¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£½øÈ×¤«¤é²ÐÃì¤¬¾å¤¬¤ê¡¢´ÑµÒ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£ºäºê¹¬Ç·½õ¡Ê£·£±¡Ë¤Ï¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Î´ñÀ×¤ò¤ß¤ó¤Ê¤ËÆÏ¤±¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢¥Ò¥Ã¥È¶Ê¡ÖÀ±¶õ¤Î¥Ç¥£¥¹¥¿¥ó¥¹¡×¤äºÇ¿·¶Ê¡Ö£È£Å£Á£Ò£Ô£Ï£Æ£Ò£Á£É£Î£Â