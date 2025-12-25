名古屋市に本社がある東海テレビ放送は、セクハラ疑惑などが週刊誌で報じられていた会長がおととい付で辞任したと発表しました。東海テレビ放送林泰敬 社長「誠に申し訳ございませんでした」東海テレビ放送は、小島浩資会長がおととい付で代表取締役会長と取締役を辞任したと発表しました。小島会長をめぐっては、女性アナウンサーを「接待要員として会食に呼んだ」との指摘や、女性に頬を寄せている写真などが週刊誌で報じ