¥¿¥¤¤È¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤Î¹ñ¶­ÃÏÂÓ¤Ç·ã²½¤·¤Æ¤¤¤ë·³»ö¾×ÆÍ¤Ë¤è¤ê¡¢Ì±´Ö¿Í¤ò´Þ¤àÎ¾¹ñ¤Î»à¼Ô¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë80¿Í¤òÄ¶¤¨¤Þ¤·¤¿¡£Î¾¹ñ¤Ï24Æü¤«¤éÄäÀï¶¨µÄ¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤Ê¤ª¤â¹¶·â¤Î±þ½·¤ÏÂ³¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢Í½ÃÇ¤òµö¤µ¤Ê¤¤¾ðÀª¤Ç¤¹¡£º£·î7Æü¤«¤éºÆ¤Ó·ã²½¤·¤¿¥¿¥¤¤È¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤Î·³»ö¾×ÆÍ¤Ï¡¢ÁÐÊý¤ËÂç¤­¤ÊÈï³²¤ò¤â¤¿¤é¤·¡¢¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤Ç¤ÏÌ±´Ö¿Í21¿Í¤¬»àË´¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¤Û¤«¡¢¥¿¥¤¤Ç¤âÊ¼»Î23¿Í¤ÈÌ±´Ö¿Í42¿Í¤Î»àË´¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿¤Ê¤«