8¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡¦timelesz¤ÎµÆÃÓÉ÷Ëá¤¬24Æü¡¢¥É¥é¥Þ¡Ø¤³¤Á¤éÍ½È÷¼«±Ò±ÑÍºÊä?!¡Ù¡Ê1·î7Æü¥¹¥¿¡¼¥È¡¢Ëè½µ¿åÍË¿¼0¡§24¡Ë´°À®ÈäÏª»î¼Ì¡¦ÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ë¸¶ºî¡¦µÓËÜ¡¦´ÆÆÄ¤Î²ÃÆ£¹À¼¡¤È¤È¤â¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡£²ÃÆ£¤Ï¸½¾ì¤ÇÌÜ·â¤·¤¿µÆÃÓ¤Î°ÜÆ°¼Ö¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëµ¿Ìä¤ò¤Ö¤Ä¤±¡¢»×¤ï¤ÌÎ¢Â¦¥È¡¼¥¯¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¡Ú½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¡ÛÁÇÅ¨¡Ä¡ª¥Ö¥é¥Ã¥¯¥³¡¼¥Ç¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿µÆÃÓÉ÷Ëá¡õ²ÃÆ£¹À¼¡º£ºî¤Ï¡È¥¯¥»¤À¤é¤±¤ÎÇ½ÎÏ¡É¤ò»ý¤Ã¤¿¥Õ¥ê¡¼¥¿¡¼¡¦¥Ê¥¬¥ì¡ÊµÆÃÓ¡Ë