8¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡¦timelesz¤ÎµÆÃÓÉ÷Ëá¤¬24Æü¡¢¥É¥é¥Þ¡Ø¤³¤Á¤éÍ½È÷¼«±Ò±ÑÍºÊä?!¡Ù¡Ê1·î7Æü¥¹¥¿¡¼¥È¡¢Ëè½µ¿åÍË¿¼0¡§24¡Ë´°À®ÈäÏª»î¼Ì¡¦ÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ë¸¶ºî¡¦µÓËÜ¡¦´ÆÆÄ¤Î²ÃÆ£¹À¼¡¤È¤È¤â¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡£²ÃÆ£´ÆÆÄ¤Ï¡¢µÆÃÓ¤ò´Þ¤á¤Û¤Ü¥­¥ã¥¹¥È¤¬¡Ö¸½¾ì¤Ç°ìÀÚÂæËÜ¤òÆÉ¤ó¤Ç¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤·¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤¢¤ó¤Ê¤³¤È¤Ç¤­¤ë¤Î!?¡×¤È¶Ã¤¤¤¿¡£¡Ú½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¡ÛÁÇÅ¨¡Ä¡ª¥Ö¥é¥Ã¥¯¥³¡¼¥Ç¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿µÆÃÓÉ÷Ëá¡õ²ÃÆ£¹À¼¡¤¢¤¨¤Æ¡Ö»ý¤¿¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë°Õ¼±¤·¤Æ¤¤