26Ç¯¤«¤é¤Î¥³¡¼¥ë¥É¥¹¥ê¡¼¥×¡Ê³èÆ°µÙ»ß¡Ë¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë3¿ÍÁÈ¥Æ¥¯¥Î¥Ý¥Ã¥×¥æ¥Ë¥Ã¥È¡¢Perfume¤Î¡¢10Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¿·ºî¥É¥­¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼±Ç²èÀ½ºî¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£25Ç¯´Ö¤Î½¸ÂçÀ®¤òÉÁ¤¤¤¿¡ÖPerfume¡È¥³¡¼¥ë¥É¥¹¥ê¡¼¥×¡É¡Ý25 years Document¡Ý¡×¤È¤·¤Æ¡¢26Ç¯5·î15Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£Perfume¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼20¼þÇ¯µ­Ç°Æü¤Î9·î21Æü¤ËÆÍÁ³¤Î¥³¡¼¥ë¥É¥¹¥ê¡¼¥×¤òÈ¯É½¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¾×·â¤òÍ¿¤¨¤¿¡£15Ç¯¸ø³«¤Î¡ÖWE ARE Perfume¡ÝWORLD TOUR 3rd DOCU