THE ALFEE¤¬24Æü¡¢Åìµþ¡¦ÆüËÜÉðÆ»´Û¤ÇËèÇ¯¹±Îã¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¸ø±é¡ÖHEART OF RAINBOW¡×¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£Æ±½ê¤Ç¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ï105²óÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÎòÂåºÇÂ¿¤ÏÌðÂô±ÊµÈ¡Ê76¡Ë¤Î160²ó¡¢Â³¤¯¤Î¤Ï½÷À­ºÇÂ¿135²ó¤Î¾¾ÅÄÀ»»Ò¡Ê63¡Ë¡£¤µ¤é¤Ë³°¹ñ¿ÍºÇÂ¿¤Ç¥¨¥ê¥Ã¥¯¡¦¥¯¥é¥×¥È¥ó¡Ê80¡Ë¤Î110²ó¡£THE ALFEE¤Ï¤½¤ÎÇØÃæ¤òÄÉ¤¤¡¢¥Ð¥ó¥É¤Ç¤ÏÎòÂåºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë105²ó¤À¡£¤³¤ÎÆü¤ÇÄÌ»»¥é¥¤¥Ö²ó¿ô¤â2993²ó¤Þ¤ÇÀÑ¤ß¾å¤²¤¿¡£¹â¸«Âô½ÓÉ§¡Ê71¡Ë¤Ï¡Ö¸Å´õ¤ò±Û¤¨¤¿¥Ð¥ó¥É¤Ç¤â¤Þ