£Ó£é£ø£Ô£Ï£Î£Å£Ó¤Î¾¾Â¼ËÌÅÍ¡Ê£³£°¡Ë¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡Ö£Ä£á£é£é£ã£è£é£Ì£é£æ£å¥°¥ë¡¼¥×¡×¤Î¿·¥Æ¥ì¥Ó£Ã£Í¤¬£²£¹Æü¤«¤éÁ´¹ñÊü±Ç¤µ¤ì¤ë¡£¿·£Ã£Í¤Ï¡¢¡ÖÂè°ìÀ¸Ì¿¥°¥ë¡¼¥×¡×¤¬¡¢ÍèÇ¯£´·î¤«¤é¥°¥ë¡¼¥×Ì¾¤ò¡Ö£Ä£á£é£é£ã£è£é£Ì£é£æ£å¥°¥ë¡¼¥×¡×¤ËÊÑ¹¹¤¹¤ë¤³¤È¤ò£Ð£Ò¤¹¤ë¡£¾¾Â¼¤ÏÇ¯Ëö¤Ë£Ã£Í¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢º£Ç¯¤Î»×¤¤½Ð¤ò¡Ö¿ÆÍ§¤È°ËÀª¿ÀµÜ¤ØÎ¹¹Ô¤·¤Æ¡¢µ¢¤ê¤Ï¼Ö¤ÇÅìµþ¤Þ¤Ç£·»þ´ÖÈ¾¤«¤±¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤³¤È¡×¤È¹ðÇò¡£ÍèÇ¯Ä©Àï¤·¤¿