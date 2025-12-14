ドルは主要通貨に対して１１週間ぶりの安値付近で推移している中、介入への警戒感から、円は買い戻しが続いている。これも円を通じて本日のドルを圧迫している模様。片山財務相は今週、過度な為替変動に対して政府が行動を取る用意があるとインタビューで述べていた。 一方、前日発表の米ＧＤＰは、米経済が第３四半期に予想を上回る成長を遂げたことを示し、ドルに一時的な支援材料を提供した。しかし、その効果は短