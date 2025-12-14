きょうのユーロドルはＮＹ時間にかけて伸び悩む動きを見せており、１．１７ドル台後半で推移している。本日は一時１．１８ドル台と３カ月ぶりの高値水準に上昇していた。 ただ、ユーロドルはこのまま行けば、年ベースで反発して今年を終える見通しで、ドル安とドイツの財政刺激策がユーロ圏経済に波及するとの楽観的な見方に支えられている。直近のドル安はＦＲＢによる追加利下げへの期待を反映し