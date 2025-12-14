12月25日（木）  深夜1:29〜1:59 放送新潟県でおまかせの旅▼人気の温泉宿「越後長野温泉 嵐渓荘」で一泊▼会席フルコースを堪能▼新潟が誇る人気芸人登場、あのイリュージョン芸で大盛り上がり▼早朝寝起きドッキリ敢行も…まさかの結末▼朝食は魚沼産コシヒカリのおにぎりと豚汁