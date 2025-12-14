12月29日(月)朝7時00分〜「特別版 自由気ままにタイ満喫の旅」年末恒例となっている特別版、今回はタイの旅！旅猿おなじみゲストのジミー大西に加え、初参加の神田愛花と一緒に人気観光地タイを自由気ままに満喫！世界遺産や象乗り体験、鉄道市場に人気グルメなどタイの魅力を味わい尽くす！あることをきっかけに旅猿恒例のいざこざも勃発！？果たしてどんな旅になるのか！