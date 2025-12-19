NY株式24日（NY時間11:03）（日本時間01:03） ダウ平均48642.75（+200.34+0.41%） ナスダック23568.76（+6.92+0.03%） CME日経平均先物50520（大証終比：+180+0.36%） きょうのＮＹ株式市場、ダウ平均は５日続伸。クリスマス・イブで様子見の雰囲気が広がる中、ＩＴ・ハイテク株はまちまちな値動きとなっているものの、生活必需品や不動産、金融など他のセクターは堅調な値動きとなっており、ダ