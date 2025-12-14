NY株式24日（NY時間11:12）（日本時間01:12） ダウ平均48654.56（+212.15+0.44%） ナスダック23584.44（+22.60+0.10%） CME日経平均先物50525（大証終比：+185+0.37%） 欧州株式24日GMT16:12 英FT100 9870.68（-18.54-0.19%） 独ＤＡＸ休み 仏CAC40 8103.58（-0.270.00%） 米国債利回り 2年債 3.522（-0.010） 10年債 4.147（-0.016） 30年債 4.808（-0.016） 期待イ