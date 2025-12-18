[12.21 SBSカップ第3節 U-18日本代表 2-0 U-18オーストラリア代表 藤枝総合]1、2戦目は苦しんだ。「やりにくさがあって、チームとも戦い方が違う。今日はちょっと慣れて結構やりやすかったのかな」と苦笑いを浮かべたように、MF福島和毅(神村学園高)にとって静岡ユース戦(◯3-0)とU-18スペイン代表戦(●2-4)は納得できるパフォーマンスではなかった。性格的にちょっと内気で新たな環境に溶け込むことが苦手なタイプではある。