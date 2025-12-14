ジョー マローン ロンドンのコロン インテンスコレクションに、また一つ新たな魅力的な香りが登場します。それが「アンバー ラブダナム」。スペイン南部グラナダのアンダルシア地方からインスピレーションを受けたこの香りは、シスタスから採れる香り高い樹脂・ラブダナムを主役に、ビター オレンジとバニラ、ローステッド オークが織りなす深い余韻を感じさせてくれます。 アンダルシ