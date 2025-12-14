大手広告会社「電通」の新入社員だった高橋まつりさんが過労自殺してから25日で10年です。母親は24日、過労死問題を風化させないよう強く訴えました。高橋幸美さん「まつりがいない10年目のクリスマスを迎えます。歳月を重ねるほど本当ならここにいるはずのまつりの人生を思い描き苦しみは増すばかりです」「電通」の新入社員だった高橋まつりさんは、2015年の12月25日、長時間労働が原因で自ら命を絶ちました。亡くなってから25日