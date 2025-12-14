フジテレビ系バラエティー『さんまのお笑い向上委員会クリスマス生放送SP』が、24日深夜に生放送された（深0：25）。【動画】ですよ。も…ザコシショウ“誇張しすぎたものまね”レパートリー番組では、未来を知る男「ビフ・タネン」（くっきー！）が、ですよ。を連れてくる展開が。ですよ。が“500倍のですよ。”を披露することになると、スタジオから「ザコシショウじゃないか！」とのクレームが続々。その状況を見かねて、ハ