シンガー・ソングライター松山千春（70）の秋のツアーのファイナル公演が24日、北海道・札幌文化芸術劇場で行われた。「旅立ち」、は「長い夜」「大空と大地の中で」、「伝言」、「今日限り」など全17曲を熱唱した。10月10日の埼玉・サンシティ越谷をから全国20都市を回ってきた。昨秋は狭心症の悪化による冠動脈バイパス手術を受けたことから、千春にとって今回は2年ぶりの地元・北海道への凱旋（がいせん）クリスマスコンサート