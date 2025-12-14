協同乳業は12月31日、全国農業協同組合連合会と連携し、年末年始における牛乳の消費拡大を目的に、築地本願寺の年越しイベント「除夜のつどい」にて、ホットミルクのお振舞いを実施する。冬から春にかけては生乳の生産量が増える一方、冬場は牛乳の需要が減少。特に年末年始は特別料理が多く、家庭での牛乳消費が落ちる上に、冬休みによる学校給食の休止や、一部量販店の正月三が日の休業も重なり、年間で最も牛乳の消費量が少なく