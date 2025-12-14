プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「頭付きエビフライ」 「パンプキンソイリゾット」 「お刺身マリネ」 の全3品。 今日はクリスマス。手軽にクリスマス気分が楽しめる献立です。【主菜】頭付きエビフライ エビの頭もカリッと香ばしくいただく事ができますよ！ ©Eレシピ 調理時間：20分 カロリー：448Kcal レシピ制作：管理栄養士、料理家杉本 亜希子材料（2人分） 有頭エビ&