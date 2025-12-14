J1清水が神戸DF本多勇喜（34）を獲得することが24日、分かった。近日中に正式発表される。本多は来季から清水の新監督に就任する吉田孝行監督（48）とともに、神戸でリーグ2連覇やシーズン2冠などを経験した。今季は2月のリーグ開幕戦・浦和戦で左SBとして先発出場。負傷離脱していたDFマテウス・トゥーレル（26）の代役としてセンターバック（CB）でも起用されるなど、万能プレーヤーとしてリーグ戦26試合に出場した。神戸