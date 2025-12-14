18年シーズン以来8年ぶりのJ1昇格を果たした長崎が、福岡FW岩崎悠人（27）を完全移籍で獲得することが24日、分かった。複数の関係者によると、すでに大筋合意。近日中に正式発表される見通しという。スピードと豊富な運動量を兼ね備えた身体能力の高いアタッカーは、FWだけではなくウイングバックやシャドーなど複数ポジションが可能。今季は主にウイングバックとして34試合1得点2アシストを記録。J1通算172試合出場と経験値も