J2に降格した湘南が、J2大宮DF下口稚葉（27）を完全移籍で獲得することが24日、決定的となった。近日中にも発表される見込みという。今季チーム3位タイのリーグ36試合出場。両サイドバックをこなす万能DFで、攻守での貢献度も高い。今季途中まで大宮の指揮を執った長沢氏が来季から湘南の監督に就任。再び“師弟関係”を結ぶことになる。