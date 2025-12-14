ローソンは12月24日、全国47都道府県・約14,000店舗のローソン店舗のPOSデータをもとにした、今年の「からあげクン」都道府県ランキングを発表。「からあげクン」が最も売れた都道府県が決定した。毎年恒例となっている「からあげクンが売れた都道府県ランキング」。2020年以降、1位に輝いたのは「岡山県」（2020年）、「岡山県」（2021年）、「奈良県」（2022年）、「奈良県」（2023年）、「愛知県」（2024年）だった。そして今年