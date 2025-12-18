やることが山積みで忙しい年末年始。行事のルールやしきたりに頭を悩ませていませんか？オレンジページ読者のリアルなアンケート結果とともに、マナーのプロである村山紀子さんに正解を教えていただきました！アンケート対象／オレンジページメンバーズ（回答数：1338件）お年玉の正解は？Q１_お年玉、だれかにあげる？あげない？あげる……44％あげない……47％未定……９％「あげない」派がやや優勢。孫がいる人や親戚づきあいが