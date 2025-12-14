ドルの下落傾向が続いているが、過去の経験則から、年末に向けて売り圧力は収まりそうにないとの指摘が出ている。 ドル指数は１２月に入り約１．７％下落し、１０月以降の軟調パターンが続いている。過去２５年のうち、１２月のドルがマイナスとなったのは１７年あった。さらに、１２月の下落は継続する傾向があることを過去の記録は示していると述べている。ドルが１２月１日からクリスマス前最後の営業日までにマイ