「連絡は苦手なんだよね」と言っていたはずなのに、気づけば彼からメッセージがマメに届く。文章は短くても、スタンプだけでも、なぜか途切れない。そんな男性の“マメな連絡”にが特別な意味があるのです。そこで今回は、恋に落ちた男性の連絡から見える「本命行動」を解説します。苦手でも「続ける」ことを意識している連絡が得意ではない男性にとって、やり取りを続けるのは決して当たり前ではありません。それでも返信を欠かさ