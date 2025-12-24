離婚は、大きな決断であるがゆえに、時間が経ってから「本当にあれでよかったのか」と考える瞬間が訪れることも。後悔の感情は珍しいものではなく、選択を真剣に考えた人ほど生まれやすい側面もあるのです。そこで今回は、離婚後に感じやすい後悔の背景と、その捉え方を整理します。環境の変化によって不安が強まる離婚後は、生活リズムや人間関係が大きく変わります。慣れない環境の中で不安を感じると、過去の選択そのものを疑い