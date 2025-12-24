普段はしっかりしているのに、なぜか急に距離が近くなる。連絡が増える。気になる男性にそんな変化を感じたことはありませんか？男性は「甘えたい」と口にするのが苦手な分、態度で甘えたい気持ちを出してくる傾向があります。どうでもいい話を頻繁にしてくる用件は特にないのに連絡してくる。仕事や日常の些細な出来事を共有したがる。これは、安心できる相手とつながっていたいサインです。甘えたいときの男性は、ただ話を聞いて