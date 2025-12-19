今季まで清水の監督をつとめた秋葉忠宏氏（５０）が、来季は神戸のコーチに就任することが２４日、わかった。複数の関係者によると、すでに大筋合意に達している。くしくも今季神戸を率い、来季は清水を指揮する吉田孝行監督（４８）とチームが入れ替わる形となった。今季リーグ３連覇を逃し、５位に終わった神戸は来季、２２〜２５年広島を率いて２度のルヴァン杯優勝を果たしたスキッベ新監督（６０）が就任。秋葉氏は１６年