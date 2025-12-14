元電通社員の過労自殺から10年。母親がいまの思いを語りました。まつりさんの母 高橋幸美さん「何度、季節がめぐっても、私の時間はあの日のまま止まっています。これ以上、まつりのような過労死の犠牲者を増やさないでください」2015年、長時間労働のすえ、自ら命を絶った高橋まつりさん。入社1年目でしたが、残業時間は月およそ105時間に上り、労災と認定されました。それから10年間、母・幸美さんは、過労死をなくす活動を