経団連によりますと、大手企業164社の冬のボーナスは平均で100万4841円で、比較可能な1981年以降で初めて100万円を超えました。去年より8.57%増え、4年連続でプラスとなりました。▼最も増加率が大きくなったのは自動車の17.25%で、▼最も金額が高かったのは建設業の135万4639円でした。経団連は「輸出企業を中心に業績が好調で、賃上げを続ける機運が定着してきた」と分析しています。