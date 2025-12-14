【ニューヨーク共同】24日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は続伸し、午前10時現在は前日比101.10ドル高の4万8543.51ドルを付けた。朝方発表された米新規失業保険の申請件数は市場予想を下回った。雇用は底堅いとの受け止めが広がり、買い注文が先行した。