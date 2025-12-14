1991（平成3）年12月25日、ソ連のゴルバチョフ大統領が国営テレビで辞任を表明、ソ連は69年の歴史に幕を閉じた。エリツィン・ロシア大統領らが「独立国家共同体」を創設したため、退陣に追い込まれた。核のボタンなど国家機能はエリツィン氏が継承、クレムリンにはソ連国旗に代えてロシア国旗（写真）が翻った。