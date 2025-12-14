東京電力ホールディングスは24日、新潟県の柏崎刈羽原発6号機の原子炉を、1月20日に再稼働する予定だと明らかにしました。福島第一原発の事故後、東京電力の原発として初めての再稼働となります。東京電力・小早川智明社長：これからの取り組みが重要で、スタートラインに立ったところである。安全の追求と信頼を得る取り組みにゴールはありません。